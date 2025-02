«Sarà Carnevale da record: musica e zeppole per tutti» 

«Quest'anno il Carnevale gonnese sarà ancora più in grande, non ci stiamo risparmiando. Frittelle gratis per tutti, dj set fino a tardi alla fiera mercato, ballerini internazionali e tanto altro, ma soprattutto quest'anno non ci saranno limiti per il numero di carri che vorranno partecipare. L'idea è quella di fare una grande festa aperta a tutti, ecco perché non abbiamo messo limiti, invitiamo tutti i gruppi di carnevale a partecipare alla sfilata del nostro paese». Cesare Frongia, uno degli organizzatori, componente dell’associazione Il Coriandolo, ha un entusiasmo travolgente. «Noi dell'associazione abbiamo sempre partecipato con un carro allegorico ma adesso ci siamo impegnati per l'organizzazione della sfilata insieme alla consigliera Monia Casti».

I carri gonnesi presenti alla sfilata del 6 marzo sono due, quello dei Lillo Boys e quello del Caution Group. William Vaccargiu presidente del Caution annuncia: «Siamo quasi 500 e il tema è Mythos, un invito a far riflettere sul rapporto tra uomo, natura e progresso, un ponte tra epoche diverse e un inno al rispetto del pianeta. Ci auguriamo che la sfilata del nostro paese continui a crescere, è diventato un appuntamento aspettato da tutti i carristi della zona».

Il carro dei Lillo Boys, annuncia Fabio Peddis, «si chiama Illusion e mette in evidenza l'illusione del materialismo di cui oggi siamo vittime, corriamo tutti dietro il Dio denaro perdendo di vista le cose importanti della vita. Anche quest'anno il nostro gruppo sta crescendo e siamo arrivati ai 500 iscritti». (jo. ce.)

RIPRODUZIONE RISERVATA