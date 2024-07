Sara Barberio a Sa*rock Festival «La strada che mi porta a casa» 

C’è un vento di cambiamento che soffia tra Cagliari e Dublino, è quello degli Elaphi, nuova promessa dell’alt rock internazionale, in arrivo oggi sul palco del Sa*rock Festival, in apertura a Gazebo Penguins e Tre Allegri Ragazzi Morti, per la loro prima data in Italia. Un esordio per la band di base nella capitale irlandese e un ritorno a casa per Sara Barberio, classe ’96, originaria proprio di Sarroch, voce e chitarra di una formazione dalla vocazione europea, ma dall’anima sarda. Nata dall’incontro col chitarrista bresciano Jacopo Stofler, il bassista romano Federico Camici (Tonino Carotone, Motta, Piotta e altri) e il batterista svedese Grim Nordahl, questa unione di talenti, infatti, è stata propiziata dal cantautore di Sarroch Pierfrancesco Dessì, in arte Pier, anche lui di stanza a Dublino e con cui Sara collabora da tempo come chitarrista. Dal vivo porteranno il loro ep di debutto, “The Wind”: un viaggio profondo, tra forza e vulnerabilità, suoni alt rock, folk e velati elementi elettronici, stile Warpaint, Daughter e Radiohead. «È stata la musica a portarmi a Dublino», ci ha raccontato Sara. «E ora sono felicissima che sia sempre la musica a riportarmi in Sardegna. Sognavo di tornare con un progetto solido e finalmente sta per succedere».

Nella fredda Dublino, cosa porta nel cuore della sua Isola?

«Il calore e il senso della famiglia, il voler trovare la tua gente in un posto dove stai cercando di ricrearti delle radici. Quando ti muovi dal luogo dove sei nato, puoi creare ciò che vuoi e così Elaphi è diventata la mia seconda famiglia».

Com’è nata?

«Scrivo canzoni da quando ho 14 anni, ma appena sono arrivata in Irlanda, nel 2018, ho iniziato a farlo in maniera più seria e strutturata. Grazie al mio amico Pier, che era già alla scuola di musica BIMM, dove studio, ho conosciuto Jacopo, Federico e Grim. Ognuno di noi arriva da un percorso diverso, ma la sintonia è totale».

Nel nome della band troviamo un po’ di Sardegna.

«Sì, deriva dal greco elaphos, che significa cervo e ci riporta in Sardegna, dove il cervo è un animale importante. Ci abbiamo messo una vita a trovarlo, ma una notte non riuscivo a dormire e ho avuto l’illuminazione».

Anche il titolo dell’ep, “The Wind”, ricorda un elemento che qui non manca mai. In che viaggio ci porta?

«Esatto, il Maestrale! Ma anche a Dublino soffia sempre il vento. “The Wind” è nato da una visione potente e ci porta in un viaggio di evoluzione continua, come il vento, che cambia costantemente e può arrivarti in faccia come uno schiaffo, oppure accarezzarti il viso».

Come si è innamorata della musica?

«È sempre stata in famiglia, in casa giravano i dischi di Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Metallica e mio padre ha sempre suonato la chitarra. Vederlo divertirsi a suonare era la cosa più bella del mondo e lì ho capito che volevo fare musica, stare su un palco, quel pensiero mi faceva stare bene».

