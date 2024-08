Sarà asfaltata la strada di Is Orrus 

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione del manto stradale in località Is Orrus. I lavori, che inizieranno in tempi stretti, rientrano negli interventi extraurbani pianificati mesi fa. Il Comune ha deciso di procedere al ripristino di una strada per volta iniziando da quelle che, valutando diversi parametri, sono ritenute più urgenti.

Ne parla l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis: «Il primo intervento sarà in località Is Orrus, dove verrà asfaltato il tratto di strada bianca parallelo alla strada principale e anche la parte iniziale della strada stessa. Il costo dell’opera è di circa 100 mila euro». Le opere consentiranno una migliore vivibilità della zona che, a oggi, risulta senza manto stradale, costringendo le famiglie residenti a fare i conti con il fango in periodo invernale e con la polvere in periodo estivo. Un disagio non indifferente soprattutto per le persone che si recano in paese a piedi.

A questo intervento ne seguiranno altri che daranno la possibilità, alle oltre mille persone che risiedono fuori dal centro urbano, di spostarsi più agevolmente. (sa. sa.)

