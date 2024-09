Sara & Andrea ci riprovano 

Hanno vinto gli Us Open. E’ tutto vero. «La vita quest'anno ha esagerato, non ci credo nemmeno io. Ho vinto Roma e l'oro olimpico, ho vinto qui con Vavassori, sono felicissima». Non contiene la gioia Sara Errani, la cui presenza in tabellone allo US Open 2024 ha stupito perfino Serena Williams. «Ho sempre detto che volevo vincere uno Slam, che fosse in singolare, doppio, o doppio misto non importava. Sono molto emozionato perché ci sono riuscito e l'ho fatto con Sara che è stata bravissima», ha detto Vavassori. Dal torinese arriva anche un importante annuncio: «Sara è un esempio, è fondamentale per tutto il movimento: ci vedrete anche in Australia». La forza dei sogni ha spinto Sarita e Wave dove mai nessun'altra coppia italiana era mai arrivata negli Slam in doppio misto. «Ci siamo divertiti, abbiamo salvato un match point al primo turno con un punto assurdo», ha ricordato Sara, che ha svelato il segreto dell'intesa con Vavassori. «E' un ragazzo pazzesco, è umile, disponibile, divertente, alla mano. Mi fa star bene, mi fa vincere voleé contro voleé: è perfetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA