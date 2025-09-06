Sarà ancora Sinner-Alcaraz 

NEW YORK. Alla quinta finale di stagione, la terza di Slam, quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è diventata una sfida eterna. A Flushing Meadows i due tornano a giocarsi un traguardo che vale doppio, perché chi vince gli Us Open si prende (per 760 punti) o conserva (per 660) il primato nella classifica mondiale. Per darsi questa chance, l’azzurro, pur soffrendo, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime per 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 in una partita durata 3 ore e 21’, nella quale ha chiesto anche l’intervento medico per un fastidio muscolare.

C’è il presidente

La finale si giocherà davanti agli occhi di uno spettatore d'eccezione, il presidente americano Donald Trump, atteso (ma confermato dagli organizzatori) per seguire dal vivo la finalissima tutta europea: un fatto insolito per i presidenti in carica, l'ultimo a partecipare al torneo di casa era stato Bill Clinton che nel 2000 aveva assistito alla vittoria di Venus Williams nella finale femminile. Dunque un ritorno con Trump che sarà accolto in una suite come ospite di un cliente, lui che comunque era un habitué degli US Open prima della sua elezione del 2016: e proprio dieci anni fa, nel 2015, l'ex magnate era apparso sui campi newyorchesi per assistere al quarto di finale in famiglia tra le Williams.

Il duopolio

A New York - disposte misure di sicurezza straordinarie - “The Donald” vedrà sfidarsi quelli che detengono l'attuale duopolio del tennis: del resto lo spagnolo e l'azzurro sono arrivati all'atto conclusivo di un torneo cinque volte quest'anno: con gli slam sono uno pari, la vittoria a Parigi. Per Alcaraz (che si era aggiudicato anche il Master a Roma e poi quello di Cincinnati per il ritiro dell'avversario) e a Wimbledon per Sinner, che arriva a quota 88 successi in slam dopo la vittoria in semifinale su Auger-Aliassime, diventando l'italiano più vincente, superando Nicola Pietrangeli. «Non pensiamo al ranking o ai titoli da difendere, penso solo che ci sarà un avversario molto difficile da affrontare. Sono contento di poter giocare un'altra finale Slam e di potermi misurare contro un altro dei migliori giocatori del mondo», le parole di Sinner. «Sta giocando un tennis incredibile. Ha migliorato molto il servizio. Aveva più alti e bassi, adesso è molto costante. Arriva sempre in fondo ai tornei. Anche io sento di essere migliorato tanto». Il problema agli addominali che lo ha messo in difficoltà contro il canadese non sembra di grave entità: e lo hanno confermato lo stesso Sinner e coach Simone Vagnozzi. Contro Alcaraz l'altoatesino cercherà di confermarsi campione a New York. Trump? «Questo torneo vede sempre la presenza di tante persone importanti e noi giocatori lo sentiamo. Si tira fuori una parte di orgoglio in più, perché significa che il tennis è importante», la risposta diplomatica del campione. E gli fa eco Alcaraz: «È un privilegio avere un presidente che sostiene l'evento e sostiene il tennis. Io cercherò di non pensare alla sua presenza. Non voglio essere teso per questo motivo». Sugli spalti, in attesa di Mr President intanto è stata avvistata, pizzicata dalle telecamere, la modella danese di origini bosniache Laila Hasanovic, data per nuova fidanzata di Sinner. Ha assistito al match ma non nell'angolo riservato al team dell'azzurro.

Bis di Sabalenka

Ieri, intanto, Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, ha bissato il trionfo del 2024 nel singolare femminile, battendo in due set (6-3, 7-6) Amanda Anisimova. L’americana era già stata finalista a Wimbledon, allora battuta con un clamoroso “cappotto” da Iga Swiatek.

