Sarà Alessandro Michele a (ri)disegnare l’impero romano della maison Valentino  

«È per me un grandissimo onore essere accolto nella Maison Valentino. Sento l'immensa gioia e l'enorme responsabilità nel fare ingresso in una maison de couture che ha inciso la parola bellezza in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia. A questa storia va il mio primo pensiero: alla ricchezza del suo patrimonio culturale e simbolico, al senso di meraviglia che ha saputo costantemente generare, all'identità preziosissima che i suoi padri fondatori, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, le hanno donato con amore sfrenato. Si tratta di riferimenti che hanno sempre rappresentato per me un’irrinunciabile fonte di ispirazione e a cui intendo rendere omaggio rileggendoli attraverso la mia visione creativa». Così il talentuosissimo Alessandro Michele, genio della moda italiana, che a pochi giorni dall'addio alla Valentino di Pierpaolo Piccioli, cresciuto per 25 anni nella maison romana, ne assume il ruolo di direttore creativo.

Il suo nome in verità era circolato subito tra i papabili. Nel suo regno da Gucci, duranto 8 anni, sino al 2022, si era distinto per la sua moda anticonvenzionale e innovativa, per l'imposizione dello stile genderless e per l'abilità nel commercializzare pezzi sciolti e accessori. Doti che avevano portato il fatturato di Gucci da 3 miliardi di euro appena arrivato nel 2015 a 10 miliardi nel 2022.

