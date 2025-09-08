Sarà a Shanghai il prossimo duello? 

Sono stati quattro milioni e mezzo tra Sky Sport e Supertennis gli spettatori medi che hanno seguito in tv la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un successo che ha proiettato lo spagnolo al numero 1 delle classifiche mondiali, con 760 punti sull’azzurro e addiritttura 5610 sul terzo, Sascha Zverev. Seguono Djokovic, Fritz, Shelton, Draper, De Minaur e, al numero 9, Lorenzo Musetti che scavalca Kachanov e spera ancora di poter partecipare alle Finals di Torino, per le quali Alcaraz e Sinner sono già qualificati. Il prossimo incrocio possibile è il Masters 1000 di Shanghai a ottobre: prima di quello, Alcaraz giocherà preliminari di Coppa Davis contro la Danimarca (da venerdì) e torneo di Pechino; Sinner difenderà il successo nel “500” di Tokyo.

La classifica Wta

Nel ranking femminile, Aryna Sabalenka, dopo il bis a Flushing meadows si conferma n. 1 davanti (ben 3000 punti) alla campionessa di Wimbledon Iga Swiatek, e la vincitrice di Parigi Coco Gauff. Guadagna cinque posizioni Amanda Anisimova, finalista agli Us Open, e ora quarta in classifica. Tre le azzurre tra le prime cento della classifica, con Jasmine Paolini ottava, Lucia Bronzetti, scesa al numero 64, ed Elisabetta Cocciaretto al 91.

