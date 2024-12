«Sappiamo di aver dato tutto» 

«Ripartiamo subito per cancellare quello che ormai è già il passato, continuando a lavorare e a credere al 100% in quello che facciamo: se credi nelle cose poi le ottieni, i cavalli si vedono alla fine ed è presto per giudicare». Il messaggio è del capitano di ieri del Cagliari, Gabriele Zappa, che ricorda come il campionato arriverà al giro di boa solo nella prossima giornata. Ma la sconfitta contro l’Inter e la conferma del terzultimo posto in classifica hanno fatto partire la contestazione della Domus, ieri col tutto esaurito: una reazione, quella dei tifosi, che il numero 28 spera possa rientrare già dalla prossima partita a Monza. «Sicuramente non è piacevole sentire i tifosi che ci contestano, ma più che altro ci dispiace per loro perché non è arrivato il risultato che volevamo. Abbiamo dato il massimo e dentro di noi sappiamo di aver dato veramente tutto: non potevamo fare altrimenti, contro un avversario come l'Inter».

Sotto con il Monza

Il Cagliari non vince né fa punti dallo scorso 29 novembre (1-0 al Verona) e in trasferta l'unico successo è datato 30 settembre a Parma. Ora arriva uno scontro diretto di grande peso specifico, con il Monza ultimo in classifica che ha perso ieri a Parma e resta a -4. Una partita speciale per Zappa, che tornerà nella città dove è nato 25 anni fa: «Mi farà piacere tornare a Monza e vedere qualche amico che non vedo da tempo, però quello per cui non vedo l'ora è portare a casa i tre punti». Lui coi brianzoli non ha mai giocato, nemmeno nelle giovanili dove invece a lungo è stato proprio nell’Inter avversaria ieri, con cui è arrivato fino alla Primavera senza esordire in prima squadra. «È stato il mio passato, ma non ci penso più».

Il momento

Per il Cagliari sono cinque le sconfitte consecutive, quattro in Serie A più quella a Torino in Coppa Italia contro la Juventus. «Sicuramente non è un bel momento, ma ce la siamo giocata con tutti», dichiara Zappa, che prova a trovare qualcosa da salvare in un dicembre nerissimo che si chiude con sole partite perse. «Nello spogliatoio non ci siamo detti niente, se non che siamo stati bravi a reggere nel primo tempo contro una squadra fortissima, quella che secondo me è la più forte del campionato. Eravamo abbattuti: perdere 0-3 non è mai piacevole». Ma proprio per questo ai rossoblù serve resettare, dimenticare un mese molto complicato e cercare di approcciare al meglio l’avvio del 2025: «Non è facile trovare un motivo per uscire da questo momento negativo, pensiamo al Monza e cerchiamo di portare a casa i tre punti».

La partita

Sullo 0-3 di ieri, la valutazione di Zappa è quella di una gara dove non c’era molto da fare contro un avversario come l’Inter. «Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi una volta subito gol non siamo riusciti a reagire. Dobbiamo continuare a lavorare, restare sul pezzo e pensare alla prossima partita». Con un rammarico in particolare, quello del primo gol di Bastoni e della traiettoria particolare che ha ingannato Scuffet e tutto il Cagliari: «È stato rocambolesco e brutto. Luperto è scivolato, mi ha detto che altrimenti l’avrebbe presa».

