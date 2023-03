Saporiti tiene viva la Torres 

Torres 1

Torres (4-4-2) : Garau; Fabriani, Antonelli, Dametto, Pinna (39’ st Lisai); Saporiti (30’ st Omoregbe), Lora (14’ st Masala), Urso, Liviero; Scappini (14’ st Diakite), Scotto. In panchina Salvato, Girgi, Bonavolontà, Campagna, Carminati, Tesio, Gianola, Carboni, Heinz. Allenatore Greco.

Ancona (3-4-3) : Perucchini; Fantoni, De Santis, Camigliano; Mezzoni, Prezioso, Paolucci (20’ st Basso), Martina; Petrella (20’ st Moretti), Spagnoli, Di Massimo (20’ st Lombardi). In panchina Vitali, Perri, Lombardi, Ruani, Pecci, Brogni, Barnabà, Mattioli. Allenatore Colavitto.

Arbitro : Mirabella di Napoli.

Reti : primo tempo 12’ Di Massimo; secondo tempo 12’ Saporiti

Note: e spulso Lora dalla panchina al 15’ st; ammoniti Scotto, Antonelli, Prezioso, Paolucci, Pinna, Fabriani, Dametto. Recupero 2’ pt; 5’ st.

Sassari. Un piccolo passo in classifica, un grande passo sul piano mentale. La Torres va sotto, rischia il tracollo sul rigore ospite che per fortuna Di Massimo calcia fuori, poi reagisce, pareggia e va vicino alla vittoria. Il tabellone dice 1-1, la classifica +2 sui playout e il termometro del “Vanni Sanna” segnala un ambiente compatto a favore della squadra.

Tanti segnali positivi dopo una gara obiettivamente difficile contro una delle formazioni che gioca meglio a calcio (velenosi i lanci per le punte che scattano sul filo del fuorigioco) e con un arbitraggio che ha tutelato più gli ospiti dei rossoblù. Il rientrante tecnico Greco schiera il 4-4-2 con Saporiti esterno di destra e Scotto dal primo minuto.

La cronaca

Al 6’ traversone da sinistra di Pinna e Saporiti incorna alto. Al 12’ lancio lungo a sinistra per Di Massimo che scatta in posizione non chiarissima: i difensori rossoblù si fermano, la punta entra in area e da posizione defilata calibra il diagonale del vantaggio. Al 17’ su traversone Dametto stoppa e gira col sinistro come un centravanti ma la palla finisce sul palo sinistro interno e poi attraversa lo specchio sfiorando il palo destro. Punizione di Urso al 22’ a meno di mezzo metro dal palo. Poi Di Massimo sfiora la traversa. Al 40’ Scotto colpisce di testa angolando basso ma il portiere respinge. In apertura di ripresa sospetta carica in area su Saporiti e niente fischio, mentre sul capovolgimento di fronte l’intervento di Pinna su Petrella è da rigore. Di Massimo spiazza Garau ma mette fuori. Al 50’ Urso sfiora la traversa. Al 57’ Scotto crossa da sinistra, Saporiti si avventa e pareggia. La Torres preme, l’Ancona si preoccupa di tenere il punto. Al 93’ diagonale di Omoregbe che il portiere devia.

