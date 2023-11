Sapori e tradizione, “Lollas” collauda la formula vincente 

Dopo il bagno di folla di sabato, “Lollas” ha fatto il pieno di visitatori anche ieri nella seconda e ultima giornata della rassegna. Centinaia di persone hanno affollato le case campidanesi per l’occasione aperte al pubblico, sin dalla mattina, in un continuo via vai che ha invaso il centro storico.

Pienone a Sa dom’e Farra soprattutto la mattina con il mercato di Campagna Amica della Coldiretti e i laboratori della pasta e della biodiversità che hanno coinvolto i bambini. In serata sono stati svelati i segreti dei dolci quartesi con degustazioni delle creazioni delle sorelle Piccioni e di Anna Maria Sarritzu.

In Casa Pippia-Stocchino, la padrona di casa e le sue aiutanti anche ieri hanno accolto i visitatori abbigliate con i costumi d’epoca. A Casa Carboni-Congiu pubblico delle grandi occasioni per le degustazioni di Botteghe in piazza e per le visite alla domus che conserva ancora il fascino di un tempo tra gli affreschi ai soffitti e le travi di ginepro. Solito pienone alla Cantina Fois e a Casa Pusceddu dove si faceva fatica a entrare a su magasinu tra la folla assiepata per assistere al l a preparazione della pasta e alle degustazioni del miele. Ed è stata anche la domenica di Casa Olla tra presentazioni di libri, laboratori e degustazioni e concerti. ( g.da. )

