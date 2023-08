Sapori e stelle in riva al mare 

Vanno avanti le manifestazione dell’estate a Torre delle Stelle. Diversi gli appuntamenti di agosto. Grande l’attesa soprattutto per la quarta edizione di “Calici a Torre delle Stelle”. La Pro Loco Marese di Maracalagonis organizza manifestazione in programma il 12 agosto nella località turistica sul mare.

Il patrocinio è del Comune di Maracalagonis in collaborazione con la cantina di Quartu Sant'Elena con sede a Maracalagonis, un enopolio in forte crescita con esportazioni in diverse parti d'Italia e d'Europa.

Una serata tra sapori, arte, musica, mare e stelle cadenti. Per l’occasione, nella località costiera è atteso l’arrivo di tantissimi turisti e villeggianti.

Previsti stand per la degustazione di piatti tipici e un concerto di musica etnica sarda col gruppo Folk & Roll. (ant. ser.)

