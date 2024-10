Sapori del Sinis nella pizza: gran successo 

Da Cabras alla Pizza World Cup 2024 di Pomezia con successo. O meglio, con una vittoria in tasca e un secondo posto. Rosi Circu, pizzaiola di Cabras e titolare della pizzeria "Dea madre" ha conquistato la giuria grazie ai sapori del Sinis, ingredienti speciali che utilizza nel sue pizze. Rosi Circu è riuscita ad arrivare a Pomezia dopo aver vinto la Pizza Mediterranean Cup, promossa lo scorso giugno dall’associazione “Antichi mestieri rurali del Sinis”, con il supporto del Gal Sinis. Questa volta ha vinto nella categoria “Antichi sapori” con la sua pizza “Eugenio”, dedicata al padrei. Tutto merito della burrida di muggine e della bottarga in polvere, ingredienti che raccontano la storia di Cabras. Il secondo posto è arrivato invece nella categoria dedicata alla “Pizza innovativa” con la pizza “Su Siccu”, con seppione affumicato, salsa agrumata e bottarga. La Pizza World Cup è organizzata dalla famiglia Folliero. Un’occasione importante per raccontare attraverso la pizza i sapori dei territori di provenienza. ( s.p. )

