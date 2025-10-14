“Sapori d’Autunno”, una festa dell’accoglienza 

“Sapori d’autunno” compie dieci anni. A Vallermosa fervono i preparativi per la tradizionale manifestazione, che si terrà nel weekend e che ogni anno richiama diverse migliaia di visitatori.

L’inaugurazione si terrà alle 15,30 di sabato, nella piazza San Lucifero, con il taglio del nastro che darà il via alla festa con l’accoglienza dei visitatori nelle “Domus e pratzas”. Durante le due giornate, sono previste numerose mostre sulla natura, l’artigianato, i prodotti agroalimentari e la sagra dei dolci tipici, Morettus e Pardulas. Si potrà visitare una mostra storica sull’Arma dei carabinieri, e una di moto d’epoca e della mitica Vespa.

Attraverso le visite guidate e le escursioni naturalistiche, sarà possibile ammirare le chiese, i monumenti storici e alcuni importanti siti naturalistici e archeologici del territorio. Non mancheranno i laboratori artigianali e culinari, con il pranzo e la cena tipica preparata nei numerosi punti ristoro. A completare un quadro già ricco, si aggiungono i cortei storici e folkloristici, esibizioni e concerti musicali, balli sardi e sfilate di maschere tradizionali. «“Sapori d’autunno” anche stavolta offrirà ai visitatori due giornate eccezionali – afferma, soddisfatto, il sindaco Francesco Spiga – Vallermosa, con questa manifestazione, vuole far conoscere la propria storia, la propria cultura e le proprie tradizioni. Il nostro è un paese che ama ospitare, attendiamo tanti visitatori per trascorrere con noi un fine settimana speciale». (a. cu.)

