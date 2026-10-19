Sapori d’autunno fa il record di visitatori 

Migliaia di visitatori nelle due giornate di Sapori d’autunno a Vallermosa per un successo che supera i numeri eccezionali delle scorse edizioni. «Il paese ha messo in campo una serie di iniziative basate sulla consueta ospitalità locale», è soddisfatto il sindaco Francesco Spiga: «Un risultato da record dovuto alla grande partecipazione dell’intera comunità e delle associazioni, che ringraziamo per aver collaborato alla riuscita dell’impresa, tra le migliori in Sardegna per varietà e affluenza di pubblico».

Un meccanismo che a ogni edizione aggiunge qualcosa. Stavolta è stato il convegno internazionale sul turismo rurale, con la partecipazione di una delegazione spagnola dell’Andalusia e di una del Piemonte. La riuscita è merito anche di un grande lavoro organizzativo della Pro Loco: «Sono entusiasta per il successo ottenuto nella decima edizione», conferma il presidente Pietro Atzeni, «la collaborazione, l’impegno e la partecipazione della comunità sono fondamentali per valorizzare il territorio, le tradizioni e i sapori della nostra terra». (a. c.)

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