“Sapore di mare”, il cult dei fratelli Vanzina che ha saputo sfidare il tempo e le mode 

Il 29 agosto segna una data imperdibile per tutti gli appassionati della commedia all’italiana: a partire da quella data FilmClub Distribuzione, in collaborazione con Minerva Pictures e Leone Film Group, porta sul grande schermo il film cult “Sapore di mare” restaurato in 4K. La pellicola, che ha segnato un'epoca e un'intera generazione, viene riproposta in una veste nuova e splendente grazie a un accurato processo di restauro che ne ha esaltato la qualità visiva e sonora.

Il film, diretto da Carlo Vanzina, scritto a quattro mani col fratello Enrico, e uscito per la prima volta nel 1983, è una commedia che cattura perfettamente l’essenza degli anni '60, raccontando le vicende di un gruppo di giovani in vacanza a Forte dei Marmi.

Con un cast stellare che vede Jerry Calà, Christian De Sica, Isabella Ferrari, Marina Suma e la compianta Virna Lisi all’apice della loro carriera, il film è diventato un simbolo della spensieratezza edelle emozioni di un'epoca ormai passata. “Sapore di mare” resta una pietra miliare del cinema italiano, un film che ha saputo catturare lo spirito di un'epoca e che continua a emozionare e divertire. Il restauro in 4K è un omaggio a questa grande opera e un regalo per tutti i suoi fan, vecchi e nuovi.

