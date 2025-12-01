VaiOnline
Videolina.
02 dicembre 2025 alle 00:36

Sapore “Autentico” fa tappa a Oristano 

Oggi alle 15 su Videolina il pesce povero è protagonista. In piazza Roma, all’ombra della torre di Mariano II, il muggine arrosto diventa il simbolo di una tradizione che sorprende. La nuova puntata di “Autentico - Il gusto dell’Isola dalla Terra alla Tavola”, a cura di Stefano Birocchi, racconta come un pesce considerato “povero” possa invece essere ricco di storia, cultura e sapori. Tra le voci dei visitatori, le testimonianze degli operatori e l’intervento degli esperti, il programma mostra il valore della filiera locale che unisce mare, comunità e cucina.

