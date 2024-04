Sapienza, alta tensione Gli studenti si incatenano: «Sciopero della fame» 

Roma . Scontri, arresti, sciopero della fame. Il furgoncino della polizia parcheggiato al varco 1 dell’Università La Sapienza di Roma, a piazzale Aldo Moro, racconta un ateneo in rivolta e in stato d’allerta, ancora di più dopo le tensioni dell’altro ieri. Gli studenti ribadiscono le loro richieste partendo dall’imprescindibile «stop agli accordi con Israele e le industrie belliche». Dopo gli scontri di martedì, ai quali secondo la polizia erano presenti almeno cinque anarchici «estranei ai contesti universitari» e un palestinese dell’Unione democratica arabo palestinese (Udac), i presidi dei ragazzi alla Sapienza rimangono: la tendopoli sul pratone e gli studenti incatenati davanti al rettorato sono il segno che la protesta prosegue.

Messaggi di solidarietà

Martedì erano Martina e Letizia, incatenate, ieri sono Francesca e Leonardo, che alla loro lotta aggiungono un altro atto di protesta: lo sciopero della fame. In un appello spiegano le motivazioni del loro gesto e invitano «democratici, pacifisti e società civile a sostenere le richieste di studenti e accademici nelle università per fermare il genocidio in Palestina». Sono in sciopero della fame perché l’Italia, «non è ancora disposta ad adoperarsi per costruire le condizioni per la pace». E si trovano davanti al rettorato della Sapienza «perché è dal cuore della più grande università d’Europa che ottenere un passo indietro da chi è complice di un genocidio può produrre un cambiamento». La protesta proseguirà a oltranza fino a quando «la rettrice non ascolterà le nostre richieste», fa sapere Francesca, incatenata al totem con una bandiera della Palestina. Tra le mani i ragazzi reggono uno cartello con su scritto “Stella libera, Mohammed libero”, i due manifestanti arrestati nel corso delle proteste durante il senato accademico nelle quali sono rimasti feriti 27 agenti. La prima è accusata di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, mentre il secondo di danneggiamento aggravato per essere salito su un'auto della polizia. Entrambi sono tornati liberi ieri pomeriggio su disposizione dei giudici che hanno però convalidato gli arresti senza disporre misure cautelari.

