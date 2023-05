«Sapevo che il ponte poteva crollare» 

Dal 2010, otto anni prima del disastro, tutti sapevano che il ponte Morandi poteva crollare. In una riunione cui parteciparono l'ad di Aspi, Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo, Gilberto Benetton, il collegio sindacale di Atlantia, Gianni Mion (ex ad della holding dei Benetton edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia), manager, tecnici e dirigenti di Spea, «emerse che il ponte aveva un difetto di progettazione e che creava perplessità tra i tecnici sul fatto che restasse su». La rivelazione choc arriva dalla voce di uno dei partecipanti alla riunione, a quasi cinque anni dalla tragedia, in Tribunale a Genova, al processo per il crollo che costò la vita a 43 persone.

La rivelazione-bomba

La strage si poteva evitare. È Mion a dirlo, spiegando che per le criticità nessuno dei presenti alla riunione sollevò obiezioni, tranne lui: «Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Mollo mi rispose “ce l’autocertifichiamo”. Nessuno pensava che sarebbe crollato e ci furono date rassicurazioni. Non dissi nulla, ma mi preoccupai. La situazione era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto nulla, è il mio grande rammarico». Per l'ex ad della holding dei Benetton, che «la stabilità dell'opera fosse autocertificata era una c...». Ma non fece nulla. «Avrei dovuto fare casino, ma non l'ho fatto. Forse perché tenevo al mio posto di lavoro. Provo dispiacere». Le parole di Mion riaprono la ferita dei familiari delle vittime. «Una persona con il suo ruolo non poteva stare zitta», commenta Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime, «è tutto inaccettabile, non ci sarà mai giustizia. Speriamo che qualcuno paghi e sia d'esempio affinché non vi siano più situazioni del genere in Italia».

«Sbagliato privatizzare»

Il problema, per Mion, è la privatizzazione di Autostrade. «Fu fatto un errore da parte di Aspi quando rilevò Spea: la società doveva stare in ambito Anas o del ministero: pubblica. Il controllore non poteva essere del controllato. Avevo la sensazione che nessuno controllasse nulla, e del ministero non c'era traccia». Questo, dopo le intercettazioni e il crollo nella galleria Bertè sull’A26, il 30 dicembre 2019.