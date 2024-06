«Sanzioni più dure per scongiurare impieghi irregolari» 

Lotta dura, costante e incisiva. Per Andrea Lai, segretario organizzativo della Uil, non ci sono alternative. «Per i titolari delle imprese deve essere controproducente impiegare lavoratori in nero. Le sanzioni sono troppo basse e non hanno alcun effetto. È necessario capire che le assunzioni con stipendi non adeguati e zero contributi, oltre a essere sfruttamento, sono danno di per la collettività». Il sindacalista racconta anche di un malcostume che coinvolge i lavoratori. «Molte persone pur di non perdere gli ammortizzatori sociali preferiscono lavorare in nero o essere assunti part time per poche ore pur essendo a disposizione anche per oltre 12 ore». Questo escamotage è utilizzato anche dai titolari delle imprese contro il volere dei dipendenti. «Il lavoro nero deve essere un reato grave. Noi chiediamo tolleranza zero, anche se è difficile da far rispettare, visto che abbiamo notizie di politici che non hanno pagato i contributi dei dipendenti e continuano indisturbati a restare al loro posto».

Anche per Lai i settori dove il lavoro nero trova terreno fertile sono sempre i soliti. «Le irregolarità maggiori le abbiamo nell’edilizia, nella ristorazione e, poco fuori dal capoluogo, anche nell’agricoltura».

RIPRODUZIONE RISERVATA