Sanzioni per l’incivile di Bruncu Teula 

È stato pesantemente sanzionato l’incivile che nel weekend del Primo maggio ha lasciato alcuni sacchi di rifiuti a ridosso della strada che arriva a Bruncu Teula nel Comune di San Giovanni Suergiu. È stato individuato dopo alcune indagini portate avanti dagli agenti della polizia locale.

«I controlli sono aumentati - fa sapere l’assessora all’ambiente Camilla Melis, di conseguenza, anche le sanzioni. L’obiettivo, oltre a garantire il decoro del territorio, è quello di limitare l’aggravio dei costi a carico della collettività, dal momento che la raccolta dei rifiuti abbandonati ha costi elevati che si ripercuotono su tutti i cittadini». Nel frattempo, i rifiuti in parte sono anche già stati rimossi. «Purtroppo – commenta Albano Salis della Marevivo - ogni volta bisogna rendere pubblico il problema per far smuovere le acque. Sono soddisfatto che il trasgressore sia stato sanzionato ma servirebbe un monitoraggio intensivo e più educazione ambientale». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA