«Sanzioni fiscali da alleggerire» 

Sanzioni amministrative ridotte e allineate al livello europeo. E norme di coordinamento per quelle penali. Arriva la rivisitazione del sistema delle sanzioni tributarie, il nuovo tassello della riforma fiscale che il viceministro dell'Economia Maurizio Leo sta ultimando in vista del prossimo consiglio dei ministri. Sono in corso le «ultime limature», annuncia Leo.

Leo ripete da tempo la necessità di correggere l'attuale sistema, che ha sanzioni «da esproprio», come nel caso dell'Iva dove si va dal 120 al 240%. Un'urgenza indicata anche dalla Corte costituzionale - ricorda il viceministro -, che ha messo nero su bianco la necessità che le sanzioni tributarie siano «proporzionate».

L'obiettivo di Leo è riportarle al livello europeo, arrivando al massimo al 60%, escluse però frodi e truffe. Nel decreto dovrebbe comparire, in linea con i principi della delega, anche l'esclusione della punibilità per omesso versamento delle imposte per chi ha avuto difficoltà finanziarie, a patto che rateizzi e saldi il dovuto. La linea è «armonizzare il profilo sanzionatorio fiscale con quello penale, evitando la duplicazione delle sanzioni», dice il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

