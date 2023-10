Sanzioni decuplicate in 2 mesi 

Oltre 8 mila sanzioni comminate dall’inizio dell’anno, decuplicate in soli due mesi quelle relative all’abbandono dei rifiuti, nell’ultimo mese sono sgomberati 4 immobili di proprietà comunale occupati abusivamente ed eseguito diverse perquisizioni locali e domiciliari con relativo sequestro di corpi di reato. Questi fra i risultati dell’attività del corpo di polizia locale in concomitanza all’arrivo del nuovo comandante Davide Ullasci.

I controlli

«A due mesi dal mio insediamento il numero di sanzioni è aumentato. - svela Ullasci - dal primo settembre ad oggi ne sono state emesse oltre 2 mila». Maggiori controlli soprattutto sulla viabilità, dove, come spiega il comandante, ci si è concentrati per far rispettare le norme di circolazione a tutela degli utenti deboli: «Nello specifico si tratta dei casi relativi alle soste sui marciapiedi - prosegue - sugli attraversamenti pedonali, sulle corsie degli autobus e sugli stalli riservati ai diversamente abili». Controlli intensificati anche sull’individuazione di conducenti alla guida senza patente e di veicoli sprovvisti di assicurazione, un fenomeno quest’ultimo risultato molto diffuso. Insistenti anche gli accertamenti sul corretto conferimento dei rifiuti che nelle ultime settimane hanno prodotto l’emissione e la notifica di oltre 20 sanzioni, con altrettante combinate ed in fase di definizione. Anche sul tema di pubblica sicurezza e controllo del territorio, il personale del Corpo ha di recente partecipato attivamente all’arresto di 4 persone intente in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dei Giardini pubblici.

Il futuro

«Le azioni preventive future prevederanno l’armamento degli operatori della Polizia locale e la professionalizzazione attrave rso uno specifico corso formativo. - svela il comandante - Intensificheremo ancor più i controlli stradali con sistemi precursori ed etilometri, implementeremo i sistemi di video sorveglianza fissi e mobili per la lotta contro l’abbandono dei rifiuti (violazione quest’ultima di recente passata da amministrativa a penale). In generale l’obiettivo è quello di superare entro la fine dell’anno le 12 mila sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, raddoppiando pertanto quelle elevate nell’anno precedente. Per quelle amministrative (regolamenti e ordinanze sindacali), si conta di quintuplicare le ammende rispetto a quelle del 2022». Per l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis, era importante garantire quotidianamente la presenza degli agenti soprattutto fra piazza Sella ed il centro storico: <Ma i controlli stanno comportando degli ottimi risultati in tutte le zone. Incrementeremo il personale del Corpo perché al momento non è ancora sufficiente a garantire un presidio costante nella città e nelle sue frazioni>.

