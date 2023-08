Le sanzioni contro l'Iran sono state imposte per tenere in ostaggio i mezzi di sostentamento del popolo iraniano. Lo ha affermato Ali Khamenei durante un incontro con il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Kamenei ha fatto riferimento al negoziato per il rilancio dell'accordo sul nucleare che coinvolge Russia, Cina, Usa, Francia, Germania, Gran Bretagna e Ue.