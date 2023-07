Sanzioni alla Russia, Eurallumina trema 

Le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina fanno sentire i loro effetti in Sardegna, a Portovesme, dove ha sede l’Eurallumina di proprietà della Rusal. «A questa Agenzia - ha scritto nei giorno scorsi il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Rita Soddu in una lettera indirizzata al Presidente della Regione Christian Solinas e al commissario della Provincia Mario Mossa- è affidata la custodia, amministrazione e gestione dallo stabilimento industriale colpito dalla misure inibitorie in questione sino alla scadenza delle medesime». Primi effetti? Stipendi in ritardo.

Gli stipendi

Nei giorni scorsi l’Eurallumina, per via dei conti congelati, non ha potuto pagare gli stipendi ai circa 300 dipendenti, né liquidare fornitori o imprese che lavorano per la fabbrica. Una vera e propria emergenza che ha messo in moto interlocuzioni a tutti i livelli, inclusa una lettera dell’azienda al Prefetto di Cagliari per illustrare la situazione drammatica che si è delineata dopo il blocco del conto corrente aziendale. Dopo ore concitate la situazione si è sbloccata ieri pomeriggio, quando il Comitato per la Sicurezza Finanziaria ha accolto l’istanza della società per lo scongelamento dei conti aziendali. Nel giro di qualche giorno i lavoratori e i fornitori potranno ricevere gli accrediti dall’Eurallumina.

Le sanzioni

Se l’emergenza è stata superata, restano comunque tutti gli effetti della decisione presa dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, un organismo del Ministero dell’Economia e Finanze che si occupa di individuare gli interessi russi in Italia e applicare le sanzioni per la guerra di aggressione all’Ucraina. Un mese fa nel mirino del comitato è finito l’oligarca Oleg Deripaska: il Comitato ha deciso di congelare tutte le sue risorse economiche, includendo le quote sociali di Eurallumina s.p.a. con sede a Portovesme. In questo caso ad essere sanzionata non è una villa esclusiva o uno yacht extralusso ma una fabbrica, una raffineria di allumina, ferma dal 2009 e in attesa di riavvio, con più di 300 dipendenti, la cui gestione costa circa 20 milioni all’anno. Ieri sera l’emergenza stipendi è stata superata. «Da quando è sorta la problematica - si legge in una nota della Rsa Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec - ci si è subito attivati senza sosta e coralmente affinché se ne potesse venire a capo quanto prima. Si lavorerà affinchè questo assurdo provvedimento, che ha creato importanti ripercussioni sulle finanze delle nostre famiglie, non debba ripresentarsi e che l’operatività finanziaria aziendale possa proseguire con la più che doverosa certezza». Per Antonello Pirotto, alla guida delle battaglie delle tute verdi degli anni scorsi, «si chiede con forza che chi deve scongiurare un vero disastro sblocchi definitivamente questa situazione e che si agisca con buon senso».

Il Comune

Interviene anche il sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori. «Le sanzioni, che giustamente sono stata studiate per la Russia, producono invece il loro effetto nel Sulcis, sulla parte più debole, ossia i lavoratori - dice - si usi il buon senso nell’applicazione del provvedimento».

