Sanzioni a Mosca, un avvertimento a Washington  

Bruxelles. Orban rientra nei ranghi. Dopo la rassicurazione della Commissione sulle forniture di gas e petrolio, l’Ungheria toglie il veto e l’Ue rinnova le sanzioni alla Russia per altri sei mesi. Un finale scontato, visto che Trump la settimana scorsa aveva minacciato: o Mosca accetta la trattativa o andrà in contro a più restrizioni. «L’Ue mantiene le promesse», ha detto l’alta rappresentante Kaja Kallas. Il prolungamento delle sanzioni spiana la strada ai negoziati sul 16esimo pacchetto e a un ulteriore giro di vite sulla “flotta ombra” russa. Nel fine settimana nel Baltico si è verificato l’ennesimo incidente ai danni di un’infrastruttura sottomarina (un cavo connettore danneggiato): «Le azioni ibride della Russia stanno aumentando in frequenza e intensità in tutta l’Ue: la nostra incapacità di scoraggiare tali azioni invia un segnale pericoloso a qualsiasi aggressore perché la debolezza li incoraggia - ha avvertito Kallas - Se non agiamo ora rischiamo ulteriori aggressioni ed è essenziale aumentare i costi per chi è dietro questi attacchi». I 27 ministri degli Esteri hanno discusso le relazioni con l’America in un pranzo formato top-secret (nessun collaboratore, telefoni fuori dalla sala). «La nuova amministrazione Usa adotta una posizione e un linguaggio transazionale e anche noi dobbiamo farlo - ha detto Kallas - sono state proposte molte buone idee su come articolare una nostra posizione senza dover solo reagire alle affermazioni di Trump». L’Ue è una «potenza economica» e gli europei dovrebbero avere più fiducia in sé stessi, quando hanno a che fare con gli avversari e quando trattano coi partner.

RIPRODUZIONE RISERVATA