Sanzione sospesa: il Tempio al derby coi tifosi 

Ci sono «difformità» nella ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto lo scorso 25 ottobre nel match tra Tempio e Lanusei. L’arbitro e un guardalinee nel referto hanno segnalato «ripetuti» insulti rivolti loro dal pubblico di casa e anche frasi «aventi evidente natura di discriminazione nazionale» indirizzate allo stesso direttore di gara; il secondo assistente invece ha avuto una «diversa percezione dei fatti».

Dunque esiste un dubbio su cosa in effetti abbiano detto i tifosi di casa, e questa incertezza rende necessario sospendere «l’efficacia della sanzione» che il Giudice sportivo ha inflitto ai galletti sulla base del documento della terna: due giornate da giocare a porte chiuse per l’attuale capolista del campionato di Eccellenza, i cui supporter si erano resi responsabili di un episodio quasi identico anche a inizio ottobre col Villasimius.

La decisione è stata presa ieri pomeriggio dalla Corte sportiva di appello territoriale dopo l’arrivo del ricorso d’urgenza presentato dalla società gallurese basandosi sui due principi del “fumus boni iuris”, cioè la «ragionevole previsione di accoglimento del ricorso», e del “periculum in mora”, dunque il «rischio di grave e irreparabile danno» nel caso in cui le porte chiuse fossero imposte prima della sentenza finale, che arriverà più avanti dopo essere entrati nel dettaglio degli avvenimenti. L’udienza che stabilirà se confermare o cancellare la sanzione è stata prevista per il 17 novembre, quando saranno presenti e ascoltati entrambi i guardalinee.

Nel frattempo domenica il derby Tempio-Calangianus avrà la prevista cornice di pubblico. «Mi sarebbe dispiaciuto che una partita simile fosse giocata con gli spalti vuoti», il commento di Salvatore Sechi, presidente del club, il primo a dare la notizia ieri su Radiolina nella trasmissione “L’informatore sportivo dalla Serie C alla Promozione” condotta da Alberto Masu (La Lega nazionale dilettanti ha pubblicato il comunicato ufficiale qualche minuto dopo). «Mai vista cosa del genere», ha detto il massimo dirigente, «la discriminazione nazionale è una novità anche per noi. Siamo sempre stati per la correttezza, il rispetto delle norme, la tutela degli arbitri: ma si gioca in uno stadio, non possiamo controllare chiunque. E comunque la quasi totalità del pubblico è tranquilla. Si sente qualunque cosa negli impianti, a questo punto tutti potremmo sentirci imbarazzati». E sull’ipotesi di lasciare, lanciata a caldo dopo la sanzione, «non è che voglio abbandonare il Tempio, è una riflessione su come vanno le cose. Non è più il calcio che ho conosciuto in passato e che mi rappresenta. A Tempio abbiamo sempre condannato certi episodi. Forse non appartengo più a questo sport». (an. m.)

