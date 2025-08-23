Sanzionati i camperisti abusivi  

Sono scene che non appartengono al mondo del turismo, quelle che si vedono quotidianamente nel territorio comunale di Porto Torres. Numerosi camperisti stazionano abusivamente sul litorale, sversando liquami nel tombino di raccolta delle acque piovane. Comportamenti illeciti che hanno sollevato le proteste dei residenti della zona della Renaredda, costretti a sopportare odori nauseabondi provenienti dai parcheggi in prossimità della spiaggia. In quel tratto, dove sono evidenti le chiazze della sporcizia, i camperisti spesso svuotano il deposito del camper delle acque nere in un tombino destinato solo alle acque meteoriche, un’abitudine dannosa per l’ambiente che purtroppo ormai è diventata routine.

Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato un sopralluogo per cercare di individuare i responsabili, i controlli sono stati intensificati anche se per al momento non hanno avuto esito positivo. «Abbiamo già multato diversi camperisti, stranieri e italiani, a cui abbiamo applicato le sanzioni previste - ha spiegato il sindaco Massimo Mulas - non c’è una norma che impedisce a un veicolo di parcheggiare nelle aree di sosta, ma una disposizione di legge prevede che possa essere multato il responsabile se colto in flagranza di reato, pertanto invitiamo i cittadini a denunciare formalmente per consentire alla municipale di poter procedere».

