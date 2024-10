Sanzionati 27 camperisti per campeggio abusivo 

Ventisette camperisti abusivi sono stati sanzionati dall’ispettorato del Corpo forestale di Iglesias a Punta Trettu, nel Comune di San Giovanni Suergiu.

Gli agenti durante l’operazione di controllo e repressione del campeggio abusivo hanno elevato verbali amministrativi a coloro che si trovavano posizionati nella pineta e nell’arenile. La legge regionale, infatti, vieta in tutto il territorio il divieto di campeggio all’area aperta al di fuori delle strutture ricettive o delle aree attrezzate alla sosta temporanea. Le sanzioni sono anche per la violazione della circolazione e sosta di mezzi a motore al di fuori delle aree adibite a viabilità principale e secondaria. Da queste parti i camperisti arrivano da ogni parte dell’Italia e Europa, in particolare per svolgere degli sport acquatici, incuranti dei danni che possono creare al bosco e al suolo con la sosta e il passaggio su superfici sabbiose. Soddisfazione da parte della sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai: «Ringraziamo il Corpo forestale per il contrasto al campeggio abusivo, che porta poi con sé altre significative conseguenze come l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e i danni al patrimonio boschivo. Le nostre forze umane e finanziarie non sono sufficienti a contrastare questi comportamenti incivili ma contiamo sui progetti di riqualificazione in essere per offrire regole e servizi a tutela dell'ambiente e del litorale». Nei prossimi giorni verranno eseguiti altri controlli in altre località costiere del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA