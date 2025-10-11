Santuario nuragico con vista sull’Unesco 

“Visti da vicino” ha fatto ieri tappa ieri al sito archeologico di Santa Vittoria di Serri. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione “La Sardegna verso l'Unesco” impegnata nella valorizzazione dell'antica civiltà sarda guidati da archeologi d’eccezione.

L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 65 persone tra appassionati di storia e archeologia e curiosi, che hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino uno dei più importanti complessi culturali della Sardegna nuragica.

Il progetto “visti da vicino” parte dell’intensa attività di sensibilizzazione e divulgazione dell’Associazione, incardinata in un percorso di riscoperta e valorizzazione dell’ antica civiltà sarda. L’obiettivo è avvicinare tutti al patrimonio nuragico e far crescere la consapevolezza che investire sulla immagine della Sardegna nel mondo può essere la scommessa vincente per un nuovo percorso di sviluppo sostenibile dell’Isola.

