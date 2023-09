«Santu Srabadoi, fede senza tempo» 

Lo spettacolo è assurdo, incredibile e meraviglioso. Novecento tra ragazzini, giovanotti e anziani che scalzi e in tunica bianca percorrono di corsa 7 chilometri d’asfalto e sentieri per accompagnare da Cabras al villaggio di San Salvatore il simulacro di Santu Srabadoi. Si racconta che la corsa risalga al periodo dell’invasione dei Mori, 1619. E non desta meraviglia che la cittadina lagunare sia stata definita “il paese degli scalzi” visto che la corsa è uno degli eventi che ne segnano l’identità. Resta invece il mistero del motivo: per salvare dai Mori la statua di Santu Srabadoi? Può essere. C’è chi ha parlato di antiche corse nel Sinis per sottrarsi alle incursioni dei pirati. «Solo ipotesi», scriveva Peppetto Pau, cantore senza uguali del Sinis. Antonio Cossu “Quaddeddu”, 73 anni, è il decano degli scalzi, con la corsa di oggi sono 63. «Mai saltata una, andata e ritorno. La prima nel 1959 a dieci anni con i compagnetti “Babasciottu”, “Bassiteddu” e “Marcigheddu”».

Scusi con chi?

«A Cabras ci conosciamo per soprannome. Avevamo partecipato per curiosità, allora non c’erano le regole di oggi: eravamo 14 curridoris . Correvi e basta. La bandiera davanti e la statua di Santu Srabadoi dietro sorretto da due curridoris a turno».

Che differenze tra ieri e oggi?

« Nessuna, cambia solo il numero: allora eravamo poco più di dieci, oggi 900 ma il “cerimoniale” è lo stesso. Messa di prima mattina, partenza alle prime luci e si cantano is coggius. Allora i 7 chilometri si facevano in mezz’ora, oggi in 50 minuti perché i cambi per la bandiera e il santo sono tanti e occorre tempo. In passato all’arrivo ti offrivano la pastasciutta, ma eravamo pochi».

Sette chilometri di corsa sono una sofferenza.

«Macché, basta allenarsi e saper correre. Si soffre solo quando becchi “sa spina zrupa” (un’erba spinosa) ma non più di tanto. Continui a correre mentre cerchi di toglierla».

Cadute?

«Sì, anche col santo. Basta poco, una gamba che cede o una semplice caduta. Il vetro che protegge la statua più volte si è rotto anche per una gomitata ovviamente involontaria. Un anno, forse era nell’81 all’ingresso di San Salvatore parecchi rimasero inchiodati dalle puntine da disegno che qualcuno aveva messo per scherzo. Dicevano gli oristanesi gelosi ma io non ci ho mai creduto».

Fino a quando “Quadeddu” correrà?

«L’unico che lo sa è lui, Santu Srabadoi».

