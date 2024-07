Santu Sabradoi, la meraviglia nelle fotografie di Paola Lai  

Paola Lai non è la fotografa da gita al mare. Tutti in posa, un click e ciao. Da sarda testarda e oristanese solare se non coglie l’attimo ci gira attorno per un mese finché non impressiona la foto che puoi guardare per un minuto ma che ti resta per tutta la vita. La sua è passione che diventa professione; dopo studi severi si laurea in Belle arti nel corso di fotografia alla Lancaster University in Inghilterra dove vive e lavora a lungo. Seconda tappa in Spagna dove consegue un master in Fotogiornalismo alla Universitat autonoma de Barcelona. Frequenta il corso di Fotografia di Reportage al Centro de Fotografia Documental e studia disegno grafico e video editing.

Mostre

Fotografa freelance, segue progetti personali riconosciuti in diversi concorsi internazionali: KInternational Photography Award, Paris Photo Prize e altri. Le sue foto sono esposte alla Somerset House di Londra, al Lenzburg Fotofestival in Svizzera, a Palazzo Ducale di Genova, al Palazzo Martinengo di Brescia e all’Imp Festival di fotografia di Padova. Gira il mondo, fotografa l’inimmaginabile per riviste in carta patinata. Dopo mostre, gallerie e successi riapproda a Oristano Torregrande alla ricerca della sua “cultura d’origine” che ritrova nelle manifestazioni tradizionali non plastificate ma genuine perché vissute.

A Cabras

«La Corsa degli Scalzi di Cabras – confessa - è perfetta per riconnettere le mie origini oristanesi e cabraresi». Paola Lai rifiuta lo scontato, scava paesaggi e volti, ruba gli occhi verde cobalto delle donne di Cabras e i piedi callosi dei penitenti per Santu Sabradoi. Le foto dell’artista oristanese raccolgono la polvere sollevata lungo il cammino da Cabras a San Salvatore, valorizzano la fatica, imperlano il sudore e incensano la fede dello scalzo in saio bianco. Lo scatto che diventa arte, degna del museo americano e francese. «Bisogna aver fissa in testa il particolare attraverso il quale dare valore alla foto nella sua interezza».

Omaggio a Daniela Zedda

Il modello di fotografo? «Negli studi e nella professione ne ho incontrati tanti ma ho sempre in mente e nel cuore Daniela Zedda che mi onoro di aver conosciuto, le sue foto parlano. Poche come lei». La Sardegna aiuta. «È un grande continente che anche noi fotografi possiamo contribuire a difendere dall’aggressione e dalle speculazioni». Sembra facile. «Per niente, con le foto possiamo dare una mano consegnando al mondo gli aspetti e gli ambienti più cari e rari per l’umanità. Un messaggio chiaro: guai chi ce li tocca». La fotografia è professione più che passione? «È professione che senza la passione diventa routine come andare in ufficio. Fai il tuo dovere e ciao. La fotografa come il giornalista rende vive le persone, racconta storie che seguono l’oggi e inseguono il futuro. Se non lo fai con passione timbri il cartellino, punto e basta”. Una buona fotografia sa dove posizionarsi. «Cercare l’attimo fuggente non è solo un modo dire, per il fotografo è fondamentale Non fotografare le cose come ti appaiono ma come le senti».

