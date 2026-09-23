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Calcio.
24 settembre 2026 alle 00:47

Santu Predu, un quartiere nel pallone 

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Vera passione e identità. La Santu Predu è questo e tanto altro. Promossa nel campionato di Prima categoria dopo una stagione trionfale, la squadra nuorese allenata da Marco Coccone si prepara ad affrontare il torneo con diciannove nuoresi in rosa, cui si aggiungono altri sei ragazzi, tutti barbaricini. Il presidente della società, Peppino Melis, è uno scrupoloso programmatore. «Abbiamo vinto il campionato ad aprile – dice - e ai primi di maggio avevo pronta la squadra per la stagione che comincerà domenica».

Alla presentazione, ieri sera a Casa Ruju, nel cuore del quartiere, tanta gente accanto a dirigenti, staff tecnico e atleti. Accomunata dalla passione e dallo spirito di appartenenza. Quello che contraddistingue la carriera, prima da giocatore e oggi da allenatore, di Marco Coccone. «Ci poniamo come obiettivo una salvezza tranquilla – dice il giovane mister – in un girone difficile». Il patron conferma: «Dovremo affrontare avversarie quotate, in primis Tavolara e Golfo Aranci».

Fondata nel 1978, la Santu Predu «è – continua Coccone – un motivo di orgoglio importante. Abbiamo tanti ragazzi locali, quindici atleti che hanno giocato con noi lo scorso anno sono stati riconfermati e anche i fuoriquota che dovremo schierare sono tutti di Nuoro».

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