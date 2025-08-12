Santu Predu, la roccaforte della tradizione 

Un anno carico di attività per Santu Predu, tra memoria, tradizione e cultura. In questi giorni sta per chiudersi il ciclo di proiezioni “Ammentos de pratha” organizzato dall'associazione culturale Su Rosariu in collaborazione con l’Isre e la Fondazione di Sardegna in piazza del Rosario, cuore pulsante del quartiere storico. Il 18 giugno, il 2, 16 e 30 luglio e il 3 agosto le serate in piazza sono state una boccata d'aria per i cittadini che hanno vissuto momenti piacevoli di convivialità tra un film e qualche momento di confronto sulla storia della città. Il 20 agosto alle 21 si terrà la penultima proiezione della rassegna: “I giorni di Lollove” di Ignazio Figus e Virgilio Piras. Altro evento il 27 agosto. Il 3 settembre, stesso luogo e orario, “La cena delle anime” di Ignazio Figus e “Don Conte a Ovodda” di Paolo Piquereddu. Il 2025, tra l’altro, è stato l’anno delle proiezioni sotto le stelle, incluse quelle nei giardini di villa Melis e a Istiritta, ma anche quello delle trasferte. Il gruppo “Santu Predu” e il tenore nuorese “Picottu” si sono trasferiti per un breve periodo estivo a Lavagnola (quartiere di Savona) per la festa sarda organizzata dal circolo culturale “Nuraghe” di Savona e il circolo “Sms Libertà e lavoro”. Antonio Musina, del gruppo, spiega: «Il mantenimento degli usi e dei costumi, dei valori antropologici e della loro divulgazione, sono gli scopi principali dell’associazione». (g. pit.)

