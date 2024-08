Santu Naniu, strada chiusa per un crollo 

Chiusa la strada Santu Naniu a Orgosolo, la via che conduce all’omonima località, a causa del cedimento di un tratto dell’arteria dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Compromessa la situazione di sicurezza scatta il divieto di circolazione. Il sindaco Pasquale Mereu spiega che a seguito del sopralluogo eseguito dal vicesindaco e dal personale della polizia locale «emerge che un tratto della strada è crollato in seguito alle precipitazioni che stanno interessando il territorio. Constatata la gravità dei danni provocati e il probabile pericolo per gli utenti che la utilizzano (soprattutto per giungere ai terreni della zona) è stata necessaria la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia. È vietata la circolazione a tutti, segnalata e delimitata con apposita cartellonistica e nastro, fatta eccezione per i veicoli delle forze dell'ordine e di soccorso e protezione civile». (g. pit.)

