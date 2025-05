Santu Juanni, sotto le pietre c’è un tesoro 

Pochi giorni di lavoro per svelare le tracce di un tesoro che attende di essere riportato alla luce. Sulla sommità della collina di Santu Juanni i massi ciclopici rivelano la presenza di un gigante di pietra sepolto da secoli. Il Comune di Dolianova ha avviato i lavori per il recupero del nuraghe situato a poco più di un chilometro dal paese. Una struttura imponente con cinque torri, simile per dimensioni ai nuraghi di Barumini e Orroli con il mastio che in origine poteva raggiungere i 25 metri di altezza.

L’annuncio

«Finalmente ci siamo – afferma Antonello Origa, presidente del Consiglio comunale e responsabile del progetto – è un primo passo verso l’obiettivo finale: riportare alla luce la reggia nuragica e recuperare un pezzo importante della nostra storia. Ora il monumento preistorico comincia ad avere una sua riconoscibilità. L’area verrà perimetrata e messa in sicurezza sotto la guida dell’architetto Jacopo Moret. Pronto anche il logo che renderà riconoscibile il sito».

L’intervento

I lavori, sotto la supervisione della Soprintendenza, hanno liberato dalla vegetazione la parte più accessibile del monumento: «Nei prossimi giorni si interverrà sul lato sinistro del complesso nuragico – annuncia il responsabile dei Lavori Pubblici Antonio Belloi – in questo secondo intervento ci darà una mano l’Agenzia Forestas. Contiamo di concludere la pulizia del sito entro maggio. Poi l’area verrà recintata e realizzato un cancello d’ingresso».

L’acquisto

Il progetto partito qualche anno fa dopo diversi incontri pubblici ha dovuto affrontare alcuni importanti passaggi, primo fra tutti l’acquisizione dei terreni privati su cui sorge il monumento: «Lo abbiamo fatto attraverso un accordo con i proprietari – precisa il sindaco Ivan Piras – senza ricorrere agli espropri. Il progetto nasce dall’interesse della comunità verso un bene inestimabile. Abbiamo ascoltato i suggerimenti dei cittadini».

Ci crede anche la Soprintendenza: «Sarà un lavoro lungo - dice l’archeologo Enrico Trudu – l’importante è partire. Lì sotto c’è un immenso tesoro». Per il completo recupero del sito serviranno importanti risorse. Per questo si pensa alla costituzione di una fondazione per facilitare l’ingresso di sponsor e capitali privati oltre agli indispensabili finanziamenti pubblici. «La valorizzazione del nuraghe – conferma il sindaco – è un’opportunità eccezionale per lo sviluppo del paese legato alla cultura, al turismo e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche».

