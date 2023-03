Santu Jacu, un cammino per i turisti  

Il cammino di Santu Jacu attraverserà anche Capoterra: la settima delle vie spirituali su cui punta la Regione per incentivare il turismo lento, permetterà di mostrare ai visitatori gli angoli del territorio meno conosciuti. Capoterra entra dunque a far parte dei 52 centri dell’Isola che, da nord a sud, comporranno cammino religioso da 3200 chilometri, il più lungo d’Europa, che punta ad avvicinare in Sardegna i pellegrini provenienti da tutta Italia.

Il sindaco Beniamino Garau, che con l’assessore al Turismo Giovanni Montis ha preso parte all’incontro in cui è stato siglato il protocollo che attiva la gestione del percorso spirituale, è convinto della potenzialità del cammino intitolato a san Giacomo: «Grazie al cammino di Santu Jacu potremo mostrare le zone montane meno conosciute che confinano con il territorio di Assemini. Da scoprire c’è tutto un patrimonio naturalistico di assoluto pregio, ma anche gioielli architettonici dal grande valore storico e religioso come le chiesette di santa Barbara e San Girolamo. Questo percorso non sarà destinato solo ai fedeli, ma anche agli appassionati di trekking che durante tutto l’anno avranno la possibilità di scoprire la bellezza del nostro territorio montano».

Capoterra sarà percorsa anche dal cammino di sant’Efisio, un tragitto alternativo a quello consueto seguito dalla processione del 1°maggio, che parte da Cagliari e arriva sino a Pula. «Verrà presentato a Milano nei prossimi giorni – dice Garau -, siamo certi che anche grazie a questo percorso potremo avvicinare i visitatori lontano dal periodo estivo». (i. m.)

