Santu Jacu fa correre il turismo  

Sono arrivati poco dopo le 14, ieri, con un leggero ritardo rispetto al cronoprogramma stilato alla partenza da Bolotana. I camminatori hanno raggiunto la meraviglia di Badde Salighes, rigorosamente a passo lento: «Siamo giunti a Villa Piercy in ritardo, è vero, ma abbiamo le nostre ragioni», afferma Laura: «Ci siamo fermati più volte ad ammirare la natura, i numerosi scorci mozzafiato che abbiamo incontrato, come il bosco di Ortachis». Il cammino di Santu Jacu conquista i partecipanti, mette d’accordo. Sintetizza lo spirito dell’evento “Noi camminiamo in Sardegna”, dal 2 al 7 ottobre (con evento conclusivo a Laconi), ideato dalla Regione per contrastare lo spopolamento e allungare la stagione turistica. Sette cammini, 8 destinazioni di pellegrinaggio, 72 Comuni coinvolti. L’Isola marcia per 800 chilometri, verso nuovi orizzonti.

Altro volto

Turismo lento e sostenibile, cultura e spiritualità, natura e benessere. Ecco le basi del progetto “Noi camminiamo in Sardegna”, organizzato dal Gist (Gruppo italiano stampa turistica), con la collaborazione della Conferenza episcopale sarda (sono coinvolte dieci diocesi), dell’editore “Terre di mezzo”, della fiera “Fa la cosa giusta” e del Cipnes. Così, anche dopo aver ricevuto il patrocinio del ministero del Turismo, l’iniziativa isolana prende vigore, vara la sua seconda edizione. Tra giornate spensierate e all’aria aperta, occasione propizia per passeggiate lungo scorci ambientali da cartolina, a contatto con le comunità, con un ritmo giusto, salutare. Dove i luoghi da osservare sono ricchi di testimonianze millenarie e dalla forte valenza storica, senza guardare l’orologio ma godendo di spazi, silenzi, bellezza. «Un altro volto dell'Isola da godere tutto l’anno - sottolinea Ada Mascheroni, vice presidente di Gist - in una terra vocata alla modalità dolce, nell’ottica di un turismo sostenibile».

Sette cammini

La mappa è dettagliata. Ogni porzione di Sardegna è rappresentata, in questa avventura che strizza l’occhio al bello e al rispetto dell’ambiente. I cammini coinvolti sono sette: Minerario di Santa Barbara; Santu Jacu; San Giorgio Vescovo di Suelli; Sant’Efisio; 100 Torri; Le Vie dei Santuari e Francescano in Sardegna. Otto, invece, le destinazioni di pellegrinaggio: Borutta, Dorgali, Galtellì, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Orgosolo e Sant’Antioco. «Con 100 Torri - racconta Renato Tomasi, responsabile del settore Valorizzazione territoriale della Regione - si apre una diversa prospettiva del mare da Villasimius a Baunei. Il cammino di San Giorgio, inoltre, permette un’immersione tra i paesaggi ogliastrini, per poi scoprire la cultura francescana passando per Sanluri o Gesturi. Quindi, dal sud al nord sulle tracce di Santu Jacu, con tappe a Noragugume e Ittireddu».

Lotta allo spopolamento

Il turismo religioso come strumento su cui puntare per arginare la moria dei piccoli centri e la fuga dei giovani. «Noi ci crediamo che possa essere una strategia vincente», dichiara Francesco Manconi, sindaco di Bolotana: «Il nostro è un contesto ambientale favoloso, dobbiamo sfruttarlo al meglio». Rita Zaru, sindaca di Noragugume, aggiunge: «Speriamo che questo viaggio sia di buon auspicio per la promozione del territorio e delle sue risorse».

