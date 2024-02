Santu Barzolu diventa oasi protetta 

Una splendida oasi naturale di 1.600 ettari sui monti di Sinnai individuata come “ora Zona Speciale di Conservazione-Riu Santu Barzolu”: se ne parlerà l’otto marzo al museo civico in un incontro pubblico organizzato per la presentazione del regolamento per la fruizione dell'area e l’integrazione del piano di Protezione civile Comune di Sinnai. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, alle associazioni, agricoltori, allevatori.

La presentazione sarà curata dal Gruppo di progetto e della stessa amministrazione comunale. Si tratta di un’area di assoluto rispetto destinata alla salvaguarda dell’habitat, a studi e visite guidate. «Stiamo parlando – dice il sindaco Tarcisio Anedda – di un sito di rara bellezza e non solo sotto il profilo naturalistico. Lo stesso acquedotto ultra centenario di Santu Barzolu presenta caratteristiche architettoniche uniche. Un’oasi da proteggere e salvaguardare».

Il sito si sviluppa lungo il versante sud-occidentale del monte Serpeddì, comprende nel suo interno parte del rio Barzolu che alimenta i due invasi che dissetano Sinnai: il primo, molto più piccolo, è stato costruito a fine Ottocento; il secondo negli anni Sessanta quando Sinnai cresceva notevolmente e ha avuto esigenze idriche moltiplicate.

Sempre all’interno di questa area di rispetto assoluto, non mancano gli esemplari di olivi e di lecci cresciuti all’interno della macchia mediterranea.

Il sitosi sviluppa in gran parte nella Foresta demaniale costituita da un unico corpo esteso circa 1.600 ettari, di cui 489 ricadenti proprio nella zona chiamata di Santu Barzolu. (r. s.)

