Santoro: a un passo dalla guerra mondiale 

«Basta celebrare le armi, siamo sull’orlo di una terza guerra mondiale». Sono le parole del giornalista Michele Santoro, ospite d’onore ieri al sit-in organizzato in piazza Garibaldi da Ambiente Sardegna, Confederazione Sindacale Sarda, Assotziu e Sardegna Pulita a poca distanza dal porto, dove era in corso la celebrazione delle Forze armate col presidente Mattarella e il ministro Crosetto.

«La nostra festa sarà quando la Sardegna verrà liberata dalle basi militari», ha detto Giacomo Meloni, segretario della Css, «non possiamo avere le mani grondanti di sangue. Vogliamo essere una terra che costruisce ponti di pace, non che prepara la guerra». Dalla guerra in Medioriente, al conflitto tra Russia e Ucraina, passando per pandemia e grande speculazione internazionale: sono i temi affrontati da Santoro durante il suo lungo intervento davanti a una nutrita folla di sostenitori. «Massimo rispetto per il presidente della Repubblica, ma sollevare domande in un momento in cui il mondo è sul ciglio del terzo conflitto mondiale è doveroso. Dobbiamo sfuggire alla retorica dei festeggiamenti che si fanno tanto per fare - ha ribadito il giornalista – Sto girando l’Italia per contattare i numerosi gruppi pacifisti presenti sul nostro territorio e capire quali sono le loro battaglie e le loro azioni». E poi un appello alla pace: «Siamo il Paese del Papa, quello che una volta ospitava il più grande movimento pacifista occidentale, ritorniamo a quello che eravamo. L’Italia ha una altra funzione nel mondo, che è quella di portare la pace». ( fr. me )

RIPRODUZIONE RISERVATA