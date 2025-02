Santorini, dichiarato lo stato di emergenza 

Atene. Il ministero della Protezione civile greco ha dichiarato lo stato di emergenza per l’isola greca di Santorini, per «affrontare le esigenze di emergenza e gestire le conseguenze» della continua attività sismica che sta interessando la popolare isola del Mar Egeo e altre vicine isole dell’arcipelago delle Cicladi, come Amorgos, Anafi e Ios. Lo stato di emergenza rimarrà in vigore fino al 1° marzo. Le continue scosse stanno aumentando il rischio delle cadute di massi, per questo gli abitanti sono stati esortati a tenersi lontano dalle località a rischio frane. Mercoledì sera si è registrata la scossa più forte, di magnitudo 5,2, con epicentro situato a 16 chilometri a sud-ovest di Amorgo.

A partire dal 27 gennaio sono state oltre 1.000 le scosse con magnitudo maggiore di 2, di cui 3 superiori a 5: sono i numeri dello sciame sismico che interessa le Isole Cicladi pubblicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Alle ore 14 del 5 febbraio, «sono stati registrati 1.028 terremoti con magnitudo maggiore di 2, di questi 90 hanno magnitudo compresa tra 4.0 e 4.9 e 3 pari o superiore a 5.0; la profondità massima è 35 km e la minima di 2 km: la maggior parte dei terremoti ha una profondità che si attesta sui 10 km», si legge nel comunicato dell’Ingv.

