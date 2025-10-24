Sant’Onofrio, una ferita aperta 

È sul filo sottile che lega urbanistica, rigenerazione urbana e risanamento dei conti che si è giocata la discussione in Consiglio sulle linee programmatiche del sindaco Emiliano Fenu. Il dibattito ha acceso il confronto fra maggioranza e opposizione, mettendo al centro tre questioni chiave: la revisione del Puc, il risanamento del quartiere di Sant’Onofrio dove un centinaio di palazzi sono stati costruiti con un vizio sul piano delle autorizzazioni che li rende irregolari, e il risanamento del bilancio. Fenu ha ricordato come il documento non esaurisca tutti i temi.

Maggioranza compatta

«Nuoro è realtà complessa, difficile da racchiudere in trenta pagine - ha detto Fenu - ma intendiamo tener conto di ogni argomento, anche quelli non inclusi». Sul Puc ha sottolineato la necessità di un approccio tecnico e condiviso, e sul problema Sant’Onofrio, ha ricordato di aver promosso da parlamentare «un tavolo con Regione per la riperimetrazione del parco del 1950, interrotto alla fine della consiliatura regionale e da riattivare immediatamente». Sul capitolo bilancio, non ha nascosto le difficoltà: «I conti migliorano ma non sono risanati: abbiamo chiesto sostegno esterno. Nuoro su questo punto è stata penalizzata». La maggioranza ha difeso compatta il progetto politico, definendolo «ambizioso ma concreto». Paola Siotto ha parlato di un piano «che risponde alle istanze della cittadinanza», fondato su parole chiave come economia, rigenerazione, cultura, identità e innovazione. Matteo Cicalò ha auspicato «un confronto leale con Regione e Governo per le istanze della città» mentre Angelo Coda ha puntato sull’importanza della scuola e della formazione. Francesco Guccini ha lanciato l’allarme sull’inverno demografico che colpisce la città: «Servono azioni coraggiose per rilanciare i servizi e non lasciare indietro i più piccoli». Per Leonardo Moro, occorre «rilanciare il futuro delle tradizioni», aggiornando il Puc e combattendo le discariche abusive. Giovanni Mossa ha richiamato l’esempio del marchio come simbolo di identità produttiva e rinascita economica, mentre Gabriella Boeddu ha invitato a reagire: «Nuoro è in perenne attesa. Non aspettiamo risposte: diamole noi».

Saiu all’attacco

Critica l’opposizione. Pierluigi Saiu ha definito le linee programmatiche «un quaderno di pensierini», accusando il sindaco di elencare idee senza indicare tempi, luoghi o risorse: «Parlate di ET e tavoli di lavoro, ma non dite quando si realizzeranno la piscina olimpionica o il palazzetto dello sport. Cosa fare di Ex Artiglieria e Mulino. Manca una visione concreta. Nuoro faccia applicare alla Regione la legge che agevola l’arrivo dei medici». Lisetta Bidoni ha parlato di un documento «disomogeneo e frammentato, disseminato di enunciazioni» e Mario Luigi Carcassi ha segnalato due gravi dimenticanze: «Sant’Onofrio e l’area di Ugolio, che va sottratta a speculazioni private». Sebastiana Buffoni ha chiesto: «E la Ferrovia? Non si parla di mobilità, periferie, centro storico».

