Sant’Onofrio, il parco ignorato 

La vera inaugurazione è arrivata quattro anni fa, dopo un lungo abbandono. La Giunta guidata dall’allora sindaco Andrea Soddu aveva restituito alla città il suo parco-simbolo, quello di Sant’Onofrio. Il polmone verde nel cuore di Nuoro, con vista sul monte Ortobene. Oggi l’area si presenta bene, viali e vegetazione sono curati ma lascia ai pochi visitatori un retrogusto amaro. «In tanti ignorano questo posto perché mancano i servizi», sentenzia Antonio Arru, mentre passeggia con il suo cane. «Occorre che il Comune lo valorizzi. Bisogna farlo vivere, magari con un bar, un punto ristoro. Altrimenti sarà sempre snobbato».

Disinteresse

Un parco dalle grandi potenzialità, sia per la posizione centrale sia per la vista mozzafiato. Eppure anche in una giornata assolata e festiva come quella di ieri, in pochissimi hanno scelto Sant’Onofrio per trascorrere ore all’aria aperta. Intorno alle 11, infatti, la desolazione era palpabile. E mentre qualche bambino sfruttava le altalene, sorvegliato dai genitori, l’86enne Giuseppe Salaris si leggeva un libro in solitudine: «A mio avviso c’è un generale menefreghismo». Come dire, va bene l’arrivo dei servizi, una maggiore offerta per rendere accattivante l’area verde, ma a sentire il pensionato serve soprattutto un cambio di mentalità. «Mio figlio vive a Cagliari, conosco quella città e quella realtà. Ebbene, lì hanno i parchi di Monte Claro e Monte Urpinu, sempre frequentatissimi - prosegue Salaris – Da noi manca il senso del “bene comune”, ecco il vero problema. Da poco ero in Toscana, in provincia di Lucca: ho visto una cura sorprendente degli spazi, ovunque».

Oltre il decoro

Nell’area che ospita un’opera di Francesco Ciusa, dedicata a Sebastiano Satta, negli anni sono stati fatti parecchi passi avanti. Dove prima c’era il degrado e l’abbandono, oggi vi è una grande cura per il verde e i giochi, nonché un moderno impianto di videosorveglianza.

«Adesso attendiamo i servizi – conclude Antonio Arru – A Cagliari andavo sempre a studiare a Monte Claro, qui a Sant’Onofrio invece non c’è vita, neppure un posto per avere un bicchiere d’acqua. È un peccato».

