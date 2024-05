Sant’Onofrio, domani riapre la Materna 

La scuola materna di Sant’Onofrio, chiusa da venerdì per infiltrazioni che minacciavano un rischio crollo del soffitto, riaprirà domani. Ad annunciarlo è la dirigente scolastica Miria Cucca con un circolare in cui precisa: «A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco si dispone che la sola aula interessata dalle infiltrazioni dovute alle copiose piogge dei giorni scorsi è stata interdetta al passaggio con apposito nastro». Pertanto «la dirigente ed il personale scolastico sono stati diffidati all’utilizzo della stessa e all’impianto elettrico che era opportunamente sezionato e dedicato alla sola aula fino al ripristino di tutte la condizioni di sicurezza svolte da personale che ne certifichi l’agibilità». Per quanto riguarda tutte le altre aule e zone comuni, è stato eseguito un monitoraggio che ha evidenziato umidità in vari punti della struttura, senza però risultare «significative dal punto di vista statico». Questo passaggio ha consentito il via libera per la riapertura dell’edificio domani dalle 10.40. Cucca precisa inoltre: «I lavori nella zona interessata erano stati fatti due anni fa. Non è bastato». Per la scala pericolante nella scuola di San Pietro annuncia: «Ho fatto un’ulteriore segnalazione. I lavori di sistemazione cominceranno a giorni».

