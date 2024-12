Santonastaso jr. novello cantastorie stasera a Cagliari 

La magia del teatro tra antiche e moderne fiabe e buffe filastrocche, in compagnia di un novello cantastorie, con “Filastroccole”, un'antologia di “Filastrocche e storie disegnate in forma di Coccole” di e con Andrea Santonastaso, in scena oggi alle 18 alla Direzione Didattica in via Talete a Cagliari per il terzo appuntamento del trittico inserito nel programma del “Natale Solidale” promosso dal Comune di Cagliari e realizzato grazie al contributo del CeDAC, della Cooperativa Se'Mata, della Cooperativa Agorà e di Orientare.

Sotto i riflettori il poliedrico attore, comico e conduttore radiofonico bolognese Andrea Santonastaso, figlio d'arte (il padre è l'attore e cabarettista Pippo Santonastaso, scoperto, insieme al fratello Mario, da Marcello Marchesi), formatosi al Laboratorio del CIMES - Centro di Musica e Spettacolo dell'Università di Bologna, all'attivo una carriera fra teatro, cinema e televisione.

Ispirandosi ai cantastorie, che si servivano delle illustrazioni per arricchire e rendere più chiari e immediatamente comprensibili i loro racconti, Andrea Santonastaso attinge al ricco patrimonio della novellistica popolare e ai capolavori della storia della letteratura altre che al repertorio delle filastrocche per condurre il pubblico nel cuore delle storie, fra trame intricate, personaggi stravaganti e straordinarie avventure. Ingresso gratuito.

