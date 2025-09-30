VaiOnline
Santo Stefano, servono  130mila euro  

Prosegue la raccolta fondi per la realizzazione dei lavori nella chiesa di Santo Stefano. L’obiettivo è raccogliere 130mila euro che serviranno per i lavori propedeutici e complementari all’impermeabilizzazione, per il nuovo impianto elettrico e di illuminazione e per la tinteggiatura interna della chiesa. Per reperire i fondi, la chiesa ha avviato le domeniche della comunità: si tratta di particolari giornate in cui ogni prima domenica del mese vengono raccolte le offerte da destinare ai lavori di ristrutturazione. Fino ad ora sono stati raccolti poco meno di 38 mila euro e sono già stati utilizzati 6 mila euro per i primi lavori. La parrocchia ha già tracciato un piano di interventi che si snoderanno in un periodo di tempo fino al 203 0. Partendo da quelli urgenti entro fine del 2025 che sono appunto l’impermeabilizzazione e altre opere . Da realizzare entro il 2026 gli impianti e la tinteggiatura. E poi si passerà al 2027 quando cade il 60esimo anniversario di fondazione della parrocchia. (g. da.)

