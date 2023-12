Santo Stefano porta i premi  per gli alunni 

Villacidro ha festeggiato il martedì di Santo Stefano con una serie di iniziative dedicate a scuole e famiglie nella piazza Zampillo. Alle 17 si è svolta la premiazione del concorso scolastico “San Sisinnio di Leni”, bandito dal Comune in collaborazione con il comitato di San Sisinnio. Gli alunni delle materne e delle elementari hanno partecipato con disegni, elaborati e racconti incentrati sulle leggende e sulla tradizione del santo protettore di Villacidro, valutati da una commissione giudicatrice composta dalle insegnanti delle scuole materne (pubbliche e private), dagli assessori alla Cultura Christian Balloi e all'Istruzione Loredana Porcu e dalla giornalista Stefania Pusceddu.

Il primo premio è andato alla scuola paritaria dell’infanzia “Lascito Mauri” che “pur mantenendo intatti gli obiettivi della conservazione e trasmissione della tradizione alle nuove generazioni e dell'utilizzo di materiali di riciclo, si è distinta nella valorizzazione dell'innovazione tecnologica”. L'elaborato vincitore è dotato di un QR code che rimanda ai video in cui i piccoli partecipanti spiegano il significato dei loro lavori.

Altra premiazione in piazza, quella del logo per i cento anni della associazione musicale Santa Cecilia: primo posto ex aequo per due colorate proposte grafiche elaborate da Gabriele Ecca della 2ª A di via Cavour (istituto comprensivo “Dessì”) per le scuole elementari e da Ilenia Corda della 3ª B dell'istituto comprensivo “Loru” per le scuole medie.

La serata si è conclusa con lo spettacolo “La Magia del Natale” di Elena Cicu: canti e balli fra bolle di sapone e l’installazione di un Babbo Natale alto sei metri.

