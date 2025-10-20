Santo Stefano, la pioggia fa sempre paura 

Tra le vie Della Musica e Turati, nel quartiere di Santo Stefano, c’è ancora chi spazza il cortile. «L’acqua è arrivata fin dentro e ha allagato tutto», dicono i residenti, «che poi non era nemmeno acqua, ma melma. La puzza si sente ancora dopo quattro giorni».Le piogge della scorsa settimana hanno lasciato segni profondi ma non è certo una novità. È da cinquant’anni che il rione deve fare i conti con strade che diventano come torrenti e con l’acqua alta che costringe a stare rinchiusi in casa. Qui il sistema fognario è ancora quello con le tubature in polietilene, ormai vecchie e fatiscenti e si attende che Abbanoa, che ha di recente iniziato l’intervento per la realizzazione del collettore fognario di via Della Musica, completi i lavori per poter rifare la rete e allacciarla a questa. E poi c’è il fatto che le acque piovane finiscono nelle fogne facendo esplodere i pozzetti.

I residenti

«Abito qui da venticinque anni e la situazione non è mai cambiata», racconta Barbara Melis dalla sua casa in via Turati a pochi passi dall’incrocio con via Della Musica. «Ho un paio di stivali di gomma alti fino al ginocchio in auto e un paio in casa perché bastano dieci minuti di pioggia intensa per creare il finimondo». Mercoledì e giovedì scorso, «è stato un disastro, l’acqua è entrata in cortile e parliamo di acqua di fogna. Tra l’altro non sono potuta tornare a casa prima delle 22 quando l’acqua ha cominciato a defluire. A saltare è sempre il pozzetto all’incrocio tra via Turati e via Della Musica ma comunque tutto il quartiere finisce sott’acqua». Poco più indietro, in via Palestrina, Linda Strydom aggiunge: «Quando piove si allaga sempre tutto. Hanno messo questi cartelli che vietano di parcheggiare quando c’è allerta meteo ma creano solo disagi perché devi andare a mettere l’auto chissà dove sotto il diluvio e comunque non credo che serva a molto». In via Albinoni Mario Petrucci rivolge lo sguardo alle grosse tubature di Abbanoa, pronte per essere sistemate, e sospira: «Speriamo che possano servire a qualcosa. Io abito qui da 50 anni e non ricordo un inverno senza allagamenti. E poi quando si asciuga resta per giorni questo odore di fogna che si è costretti a tenere le finestre chiuse».

I commercianti

Problemi anche per i commercianti della zona che come dice Maria Adamu del panificio di via Albinoni,«ci siamo dovuti dotare di paratie e nonostante questo ogni volta che piove viviamo nel terrore che si allaghi il negozio». Come accaduto spesso nel Ninni Market di via Palestrina dove la titolare Maria Antonietta Bittau conferma: «Anche io devo mettere le paratie altrimenti l’acqua mi distrugge tutto. Dobbiamo solo sperare che risolvano il problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA