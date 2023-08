Santo Stefano: al via oggi da via Turati la pulizia delle griglie stradali  

Si avvicina la stagione delle piogge e la De Vizia dà il via a una nuova tranche di lavori per la pulizia delle griglie stradali. Il prossimo intervento è in programma stamattina in via Turati e proseguirà poi nelle altre strade di Santo Stefano, uno dei quartieri con il più alto rischio di allagamenti per via di una rete fognaria fatiscente che non è stata ancora sostituita.

La bonifica dei pozzetti è importante perché consente di eliminare foglie e detriti che si sono depositati soprattutto in questi giorni di forte vento e possono causare problemi al deflusso dell’acqua. In tutta via Turati sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per consentire agli operai di lavorare in sicurezza.

Le piogge sono un incubo per i residenti a Santo Stefano: i tombini tracimano e le strade si allagano. Un problema che si trascina dagli anni Novanta, cioè da quando erano stati realizzati fogne e marciapiedi: niente è cambiato in attesa dei lavori per la nuova rete fognaria, anche se non saranno la soluzione. Tutto dipende infatti, come aveva spiegato Abbanoa, dalla mancata divisione tra acque bianche e acque nere, che fa sì che l’acqua piovana finisca nella fogna. Insomma, un circolo vizioso cui finora non si è posto rimedio.

