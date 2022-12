Santo Stefano a casa Spissu 

Sassari. «Speriamo che Marco Spissu sia un po' emozionato», ha risposto il coach Piero Bucchi alla domanda sul play sassarese, il grande ex della gara che si gioca alle 18 il giorno di Santo Stefano. Certo che scendere al PalaTaliercio e vedere Spissu come leader della Reyer Venezia è davvero strano dopo tanti accesi confronti per contendersi lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa.

È invece ormai una consuetudine nella rivalità tra i due club che la gara conti qualcosa. Lunedì c'è in palio un posto nella Final 8: chi vince può sperare di disputare la Coppa Italia, chi perde è quasi tagliato fuori dato che poi mancheranno solo tre giornate. La classifica dice che Venezia ha solo due punti in più, ma i roster dicono che la Reyer ha 12-13 giocatori, Sassari ne ha al massimo 8-9, visto che resteranno ancora assenti la guardia Gentile (tonsillite) e l'ala Treier (problemi alla schiena).

I registi

«Dopo avere ottenuto due vittorie di fila, vogliamo la terza», dice il play Gerald Robinson, «perché siamo concentrati e pronti ad affrontare una squadra forte». Il tris lancerebbe la Dinamo verso un traguardo che solo due settimane fa sembrava ormai andato.

Curiosità: il confronto Robinson-Spissu è avvenuto nella Coppa Italia 2021: 20 punti per il sassarese e 15 per l'americano che però ha vinto dopo un supplementare aiutato dall'altro Robinson, Justin. Quando vedono il Banco fanno il loro massimo De Nicolao (20 punti) e Bramos (28) ma due anni fa Bendzius di punti ne ha realizzati addirittura 29.