Santissimo Salvatore, via alle celebrazioni 

Al via i festeggiamenti estivi per il Santissimo Salvatore, organizzati da quest’anno durante l’ultima settimana di giugno come annunciato di recente da don Gaetano Ceravolo, parroco della chiesa di piazza don Orione.

Messe e preghiere da lunedì e per tutta la settimana, sino a sabato con i riti più importanti concentrati durante la giornata: all’alba il pellegrinaggio a piedi al Santissimo Salvatore, poi l’apertura della chiesa e la messa presieduta da don Fabio Trudu, responsabile dell’ufficio liturgia della Diocesi di Cagliari. E infine, alle 18,30, la messa in via Venezia, seguita dalla processione con il simulacro che attraverserà le vie principali della zona: Milazzo, Salvemini, Marsala, Solferino, Rivoli, don Orione, Verdi, Puccini, Custoza, piazza Alfredino Rampi, via Bellini, via Sicilia, via Terreforru, e piazza don Orione. Domenica, 25 giugno, è invece in programma la messa che chiude le celebrazioni in onore del santo.

